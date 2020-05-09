СидимДома: нам не страшны осадки и порывистый ветер на улице

Как сообщает Мурманское УГМС, 9 и 10 мая погоду нашего региона будет определять циклон, смещающийся с юга Скандинавии через Кольский полуостров. По Мурманской области ожидаются временами осадки, ночью 10 мая порывистый ветер, преобладающая температура воздуха от +2 до -3°, днём +3+8°.

11 и 12 мая ожидается смещение активного циклона с юга Швеции на север Скандинавии. В нашем регионе ожидается сильный порывистый ветер, при прохождении атмосферных фронтов – интенсивные осадки, преобладающая температура воздуха ночью от 0 до +5°, днём +4+10°.

Сегодня, 9 мая, будет облачная погода. Ночью местами, днём временами осадки. Ветер северо-восточный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью от -3 до +2°, днём +2+7°.