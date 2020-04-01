СидимДома: ОАО «РЖД» уменьшает глубину продажи билетов на поезда дальнего следования

По оперативным данным ОАО «РЖД», в марте 2020 года на инфраструктуре ведомства перевезены 84,2 млн пассажиров, что на 13,4% меньше количества пассажиров, перевезенных за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлены 77,7 млн пассажиров (-12,5%), в дальнем следовании – 6,5 млн (-19,9%).

Учитывая тенденцию снижения пассажиропотока и увеличения количества возвращаемых билетов в связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать свои путешествия, холдингом «РЖД» принято решение об уменьшении глубины продажи билетов на поезда дальнего следования, отправляющиеся с 29 июня.

Глубина продаж железнодорожных билетов возвращена к нормативным значениям: в соответствие с Правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом оформление проездных документов осуществляется не позднее 45 суток до даты отправления поезда.

Холдинг «РЖД» вернётся к прежним условиям продажи билетов после снятия ограничений, связанных с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, когда пассажиры смогут свободно планировать свои путешествия.