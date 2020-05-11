СидимДома: ожидаются осадки, в отдельных районах сильные

Как сообщает Мурманское УГМС, 11 и 12 мая ожидается смещение активного циклона с юга Швеции на север Скандинавии. В нашем регионе ожидается сильный порывистый ветер, при прохождении атмосферных фронтов – интенсивные осадки, преобладающая температура воздуха ночью от 0 до +5°, днём +4+10°.

Сегодня, 11 мая, будет облачная с прояснениями погода. Осадки, в отдельных районах сильные. Ветер южный, юго-восточный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от +1 до -5°, днём +3+8°. Ночью в отдельных районах гололедица.