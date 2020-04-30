СидимДома: решение о начале работы летних городских оздоровительных лагерей будет принято после снятия ограничительных мер

Комитетом по образованию администрации города Мурманска проводятся мероприятия по подготовке к началу работы летних городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений города Мурманска.

Окончательное решение об открытии городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей будет принято после снятия ограничительных мер, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции, и получения всех необходимых документов, разрешающих функционирование оздоровительных учреждений. Одновременно рассматривается вопрос об увеличении количества мест в летний период 2020 года в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений города Мурманска.

Информация об организации летней оздоровительной кампании будет размещена на образовательном портале города Мурманска и на сайтах образовательных учреждений.