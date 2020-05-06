СидимДома: весенние дожди нам не помешают

Как сообщает Мурманское УГМС, 6 мая погоду нашего региона будет определять очередной циклон, смещающийся с Датского пролива на запад Баренцева моря. По Мурманской области ожидается порывистый ветер, с прохождением атмосферного фронта - местами дождь.

Сегодня, 6 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от -2 до +3º, днём +4+9°. Ночью местами гололедица.