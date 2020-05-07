СидимДома: весенний ветер нам не страшен

Как сообщает Мурманское УГМС, 7 и 8 мая погоду Кольского полуострова будет определять южная периферия циклона с центром в Баренцевом море. По Мурманской области ожидаются местами осадки, преобладающая температура воздуха ночью от -2 до +3°, днём +4+9°.

Сегодня, 7 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер юго-западный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днём +4+9°. Ночью местами гололедица.