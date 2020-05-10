СидимДома: весна на улице - любуемся ею из окна

Как сообщает Мурманское УГМС, 10 мая погоду нашего региона будет определять циклон, смещающийся с юга Скандинавии через Кольский полуостров. По Мурманской области ожидаются временами осадки, ночью 10 мая порывистый ветер.

11 и 12 мая ожидается смещение активного циклона с юга Швеции на север Скандинавии. В нашем регионе ожидается сильный порывистый ветер, при прохождении атмосферных фронтов – интенсивные осадки, преобладающая температура воздуха ночью от 0 до +5°, днём +4+10°.

Сегодня, 10 мая, будет облачная погода. Временами осадки. Ветер ночью северо-западный умеренный, местами сильный, днём юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днём +4+9°.