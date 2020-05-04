СидимДома: за окном бушует май
Как сообщает Мурманское УГМС, 4 мая Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической депрессии. По Мурманской области ожидаются временами осадки преимущественно в виде дождя, температура воздуха днем +4+9°.
5 мая циклоническая депрессия сместится в Баренцево море, осадки постепенно прекратятся, температура воздуха в дневные часы существенно не изменится.
6 мая погоду нашего региона будет определять очередной циклон, смещающийся с Датского пролива на запад Баренцева моря. По Мурманской области ожидается порывистый ветер, с прохождением атмосферного фронта - местами дождь, преобладающая температура воздуха ночью от -2 до +3°, днём +4+9°.
Завтра, 4 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +5+10°.