СидимДома: за окном прекрасная погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 1 и 2 мая Кольский полуостров будет находиться, в основном, в малоградентном барическом поле. По Мурманской области ожидаются местами небольшие осадки, преобладающая температура воздуха ночью -3-8°, днём 1 мая +1+6°, 2 мая +3+8°.

3 мая погоду нашего региона будет определять циклон с центром в районе Ботнического залива. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, осадки, температура воздуха в дневные часы существенно не изменится.

Завтра, 1 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер восточный слабый. Температура воздуха ночью -3-8°, днём +1+6°. Местами гололедица.

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В третьей декаде апреля на реках Мурманской области начались весенние процессы. Из-за неустойчивого характера погоды интенсивность развития весеннего половодья невысокая. По данным наблюдений на 30 апреля на плёсовых участках рек наблюдается ледостав, ледостав с промоинами, на порожистых участках рек и на горных реках - ледостав с промоинами, остаточные забереги, на озёрах и водохранилищах - ледостав. В праздничные дни ожидается потепление, в связи с чем активизируются весенние процессы. Выход на лёд рек и небольших озёр опасен!