Сидите дома, пенсии принесут домой досрочно!

По согласованию с Отделением Пенсионного фонда по Мурманской области пенсии и пособия за текущий месяц будут доставлены до 15 апреля.

Чтобы помочь осуществить Почте России эту важную социальную функцию, необходимо, чтобы все получатели региона в этот период времени находились дома.

- Уверен, что пенсионеры неукоснительно соблюдают режим самоизоляции и не покидают свои дома. Тем не менее, обращаюсь ко всем получателям пенсий и пособий ещё раз: даже если ваш выплатной день приходится на период с 16 по 25 апреля, пенсию вам принесут по месту прописки до 15 апреля. Оставайтесь дома, - обратился к жителям области региональный управляющий УФПС Мурманской области Егор Хаценко.

В доставке пенсий по области задействованы более 1000 почтальонов. Все почтальоны оснащены масками, осуществляется выдача перчаток.