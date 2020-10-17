Сигнализируем в ОНФ о тепловых потерях

Активисты Общероссийского народного фронта с 2017 года по всей стране инспектируют состояние тепловых сетей, в ходе которых оценивают состояние тепловых трасс надземного типа. В ходе рейдов по дворовым территориям эксперты Народного фронта выявляют случаи повреждения теплоизоляции трубопроводов либо её отсутствие.

Основной производственной задачей при эксплуатации тепловых сетей является обеспечение надежного, бесперебойного теплоснабжения потребителей. Опыт эксплуатации тепловых сетей в России показывает, что контроль за реальными тепловыми потерями на них, как правило, не проводится, хотя в ряде случаев можно выявить, что до 50% транспортируемой теплоты не доходит до потребителя из-за нарушения (отсутствия) теплоизоляции и утечек теплоносителя.

Эксперты Народного фронта обращаются к гражданам с просьбой сообщать о холодных батареях в социальных учреждениях и местах повреждения теплоизоляции теплотрасс. Сигналы необходимо отправлять по адресу: 51region@onf.ru, по тел. (88152) 42-02-08 или заполнив ссылку на онлайн форму о выявленных нарушениях:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfACpQtJBaDUxLJ4reHjtrXOs6fzICCYLKKoy1XUPqIo3emOg/viewform

По итогам инспекции будут организованы круглые столы с представителями местных органов власти, ресурсоснабжающих организаций, ответственных за состояние теплосетей. Каждый поврежденный участок теплотрассы попадёт в дорожные карты по восстановлению теплоизоляции с конкретными сроками и ответственными. ОНФ проконтролирует дальнейшее исправление теплоизоляции трубопроводов.