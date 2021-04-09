Мировые цены на нефть торгуются без единой динамики в пятницу утром на фоне неопределенности по спросу, вызванной ситуацией с коронавирусом в мире, в частности в Азии, свидетельствуют данные торгов.

Рост заболеваемости коронавирусом в Азии вызывает беспокойства инвесторов относительно перспектив развития экономики региона и восстановления спроса на нефть. Особенные опасения вызывает ситуация в Индии, одном из крупнейших импортеров сырья, где на данный момент было зарегистрировано почти 13 миллионов случаев COVID-19.

В то же время сильному снижению цен на нефть препятствует общий рыночный оптимизм, вызванный ожиданиями восстановления глобальной экономики и выхода из кризиса после пандемии. Способствуют такой положительной динамике макроэкономические данные, которые свидетельствуют о постепенном росте экономики США и Европы.

Учитывая эти факторы, аналитик «ANZ» Дэниэл Хайнс сказал агентству «Блумберг», что сигналы на нефтяном рынке по-прежнему остаются очень неоднозначными. Рост числа заражений коронавирусом держит инвесторов в напряжении, однако при этом наблюдается снижение запасов сырья.

Рубль утром в пятницу немного снижается к доллару и евро на фоне стабильной нефти, следует из данных Московской биржи. А курс евро в снижается по отношению к доллару, в то время как инвесторы ожидают данных промышленного производства в Германии, свидетельствуют котировки торгов.