«Сила Атома-2023»: Кольская АЭС приглашает любителей активного отдыха на фестиваль, посвящённый 50-летию станции и 55-летию города Полярные Зори

Городской открытый фестиваль молодёжных субкультур «Сила Атома-2023», посвящённый 50-летию станции и 55-летию города Полярные Зори, пройдёт 3 июня в 13.00 в городе атомщиков на скейт-площадке в «Нашем парке».

Молодёжное мероприятие включает в себя соревнования по катанию на скейтбордах, роликах, самокатах, велосипедах BMX, уличному баскетболу и граффити, а также танцевальные конкурсы по хип-хопу и брейк-дансу. Помимо этого, будут развернуты веревочный парк, площадки для петанка и тира.

В фестивале может принять участие молодёжь в возрасте от 9 до 35 лет.

Программа фестиваля: 12.00-13.00 – предварительная регистрация; 13.00 – открытие фестиваля; 13.00-18.00 – соревнования и конкурсы; 17.00-18.00 – подведение итогов, выступление группы; 18.00-18.30 – финальная часть с участием лауреатов и гостей, награждение; 18.30-21.00 – битва DJ.

Ознакомиться с положением можно на площадке в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/wall-38239795_1391.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, мероприятие пройдёт при поддержке Кольской АЭС и первичной общественной профсоюзной организации работников станции, отдела культуры, спорта и молодежной политики, Городского дворца культуры г. Полярные Зори.

Заявки на участие принимаются молодежным отделом ГДК г. Полярные Зори по адресу: 184230 г. Полярные Зори, ул. Сивко, 5, каб. 202 (аудитория «творческая»), тел./факс: (81532) 7-57-69, e-mail: anastasia.pavlova1990@yandex.ru. Контактное лицо: специалист по работе с молодёжью – Павлова Анастасия Максимовна.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.