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Мурманская область. Арктика (16+)02.03.25 13:00

«Сила России»: в Мурманске проходят областные соревнования по спортивной борьбе

Вчера в торжественной церемонии открытия десятого турнира на Кубок Федерации спортивной борьбы греко-римского стиля среди юношей приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой и председатель профильного комитета Думы Лариса Круглова, министр спорта Мурманской области Светлана Наумова, представители спортивных организаций.

Приветствуя участников и организаторов состязаний, Сергей Дубовой отметил:

— Спортивная борьба – это тренировка тела и характера. А главное, что сила духа, выносливость, упорство и железная дисциплина помогают не только на соревнованиях, но и в жизни. Борьба формирует настоящего мужчину, защитника Отечества и патриота. Ведь фундамент всех будущих побед и успехов закладывается в детские и юношеские годы. Радует, что в Кольском крае с каждым годом растет число северян, вовлеченных в активный образ жизни.

С напутственными словами к спортсменам обратилась Лариса Круглова, подчеркнув, что в этот день дан старт всероссийскому спортивному марафону «Сила России»:

— Северяне разных возрастов смогут принять участие в бесплатных тренировках по разным видам спорта, встречах с титулованными спортсменами, поучаствовать в забегах и эстафетах, попробовать себя в силовых дисциплинах. Марафон этого года особенный. Он приурочен к Году защитника Отечества.

Парламентарии поблагодарили тренеров и организаторов соревнований за внимание к подрастающему поколению, немалый вклад в развитие спортивной борьбы в Мурманской области и пожелали борцам спортивной удачи и заслуженных побед, зрителям – ярких впечатлений.

В Легкоатлетическом манеже собрались спортсмены из Мурманска, Апатитов, Оленегорска, Североморска, Снежногорска, Гаджиево, Полярного и Кольского района. В рамках юбилейного турнира они поборются за призовой фонд, а также за первое место в номинациях «Лучший борец турнира», «За волю к победе» и «Лучшая техника-тактика».

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31931/

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