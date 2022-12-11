«Сила Севера – в людях, которые делают добрые дела для окружающих»: Андрей Чибис принял участие в церемонии награждения волонтеров по итогам года

В Мурманске подводили итоги года представители волонтёрского движения, молодёжных организаций и объединений. 10 декабря в Ледовом дворце для них был организован праздник «Сила Севера – в людях!». Лучшим вручили ряд наград, церемонию провели губернатор Андрей Чибис, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, руководитель Единого волонтёрского центра региона Евгения Чибис.

«Сила Севера – в наших людях. Искренних, честных, боевых, которые несмотря на юный возраст – а большинство наших волонтеров именно такие – делают добрые дела для всех, кто в этом нуждается. Этот праздник – для них. Здесь сегодня 2000 лучших представителей наших молодежных объединений. Своими делами, своим трудом они приносят пользу региону, стране, всему миру. Эти люди собирают гуманитарную помощь для наших бойцов в зоне СВО, они высадили 18 тысяч деревьев на территории области, они откликаются на все, что может сделать мир вокруг лучше. Мы ими гордимся. И с каждым днем их становится все больше в регионе. Волонтерством у нас занимается уже 68 тысяч человек», – подчеркнул губернатор.

В прошлом году по инициативе главы региона был учрежден Почётный знак «За заслуги в добровольческой деятельности», первые награды в истории Мурманской области получили Наталия Лукьянчук из Заозерска, Олеся Францискевич из Североморска и Альбина Щетинская из Мурманска. Светлана Урошникова из Ковдора не смогла присутствовать на церемонии и получит знак позднее. Также глава региона вручил почетную грамоту, благодарственные письма за помощь людям в рамках гуманитарной миссии на Донбассе, за активное участие в волонтерском проекте мурманских врачей «АллергоДесант+».

Сергей Дубовой вручил благодарственные письма Мурманской областной Думы за вклад в развитие добровольческого движения, а также за поддержку участников СВО и членов их семей.

В рамках праздника чествовали и победителей регионального конкурса «Доброволец года Мурманской области», награды им вручила Евгения Чибис.

«Сегодня на празднике 2000 человек, но нас, добровольцев, гораздо больше. И мы все – большое и активное движение. Сегодня мы видим награждаемых, но важно помнить, что за каждым из них – большой проект, много сил и энергии, инициатива, команда, в которой они являются лидерами. С каждым годом волонтерское движение в Заполярье становится не только более массовым, но и более качественным. Наши ребята побеждают на федеральных конкурсах в сфере добровольчества, инициируют свои проекты, и эти проекты становятся более значимыми. В волонтерстве главное не перегорать, и сегодня я хочу пожелать всем сохранять веру в добро, не останавливаться, достигать большего. Здесь очень много молодёжи. Это значит, что они вовлечены в этот поток добра, они не безразличны. Это значит, что все шаги по развитию добровольчества, которые мы делаем совместно с правительством Мурманской области – верные, и мы на правильном пути», – подчеркнула Евгения Чибис.

В завершение церемонии волонтёров поздравила Анна Гришко – депутат областной Думы и инициатор проекта «Музыкальные надежды Арктики». Проект вошел в число призёров Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, получив второе место в номинации «Страна возможностей».

«Это так здорово, что у нас большая волонтёрская команда в Мурманской области. На форум, в число победителей которого я вошла, было подано более 30 тысяч заявок. Сначала проходил региональный этап, в рамках которого были представлены десятки интересных и важных добровольческих инициатив. Я испытываю гордость за всю Мурманскую область, за всех нас, потому что это проект не только мой, но в него вложены силы многих людей. Это наш большой региональный проект, который помогает детям развиваться в сфере классической музыки, культуры, искусства. Спасибо вам. Депутат, по сути, это тоже волонтёр. Сегодня я в работе депутата руководствуюсь в том числе этим бесценным волонтёрским опытом. Я горжусь, что живу в Мурманской области, что мы вместе», – сказала Анна Гришко.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в Мурманской области функционирует свыше 330 молодёжных общественных объединений и организаций численностью более 30 тысяч человек. За 2022 год на территории Мурманской области реализовано 30 федеральных проектов, в том числе: «Масштабный фестиваль в День молодёжи», «Чистая Арктика», «Умный город», «Лига будущего», «Регион для молодых», «Больше чем работа», «Твой ход», благодаря которым молодежь Мурманской области смогла организовать собственные идеи и проекты. Также были организованы патриотические акции, приуроченные ко Дню Победы: «Вахта Памяти», «Огненные картины войны», «Бессмертный полк», «Парад под окнами ветеранов», «Свеча памяти», «Голос победы» и многие другие.

Фото: https://gov-murman.ru