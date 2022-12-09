«Сила Севера – в людях!»: в Мурманске волонтёры подведут итоги года

Праздник «Сила Севера – в людях!» – событие, на котором самые активные представители волонтёрского движения, молодежных организаций и объединений региона подведут итоги года. Он состоится в Мурманске 10 декабря.

Мероприятие приурочено ко Дню добровольца. Главным акцентом станет вручение почётных знаков «За заслуги в добровольческой деятельности», грамот губернатора Мурманской области, благодарностей за поддержку специальной военной операции, награждение победителей конкурса «Доброволец года Мурманской области» и врачей волонтерского проекта «АллергоДесант+».

Для гостей в фойе и на арене Ледового дворца будут работать интерактивные, игровые и фотозоны. С помощью видеоспиннера каждый желающий сможет записать видео, в зоне с игровыми консолями – сыграть в приставку, шашки или гигантскую дженгу. В интерактивной зоне на мастер-классе – присоединиться к созданию «доброй» гирлянды или разгадать сканворд «Доброволец».

Торжественная церемония намечена на 17.30. С приветственным словом к присутствующим обратится глава Мурманской области Андрей Чибис.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, в финале праздника выступят артисты Первого Всероссийского тура в поддержку внутреннего туризма «Хороша родная». Это завершающий аккорд проекта. В 2022 году артисты проехали 14 городов нашей необъятной России и собрали на своих концертах более 300 тысяч зрителей. Гости услышат самые лучшие и добрые песни Виктории Дайнеко, групп «Корни», «Город 312» и споют легендарные хиты вместе с группой «Любэ».

Фото: https://gov-murman.ru