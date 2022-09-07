«Сила в правде» - в Мурманск прибывает БДК «Иван Грен»

8 сентября у причала морского вокзала пришвартуется большой десантный корабль «Иван Грен». Стоянка в Мурманске продлится четыре дня.

Как сообщает администрация города Мурманска, с 9 по 11 сентября корабль будет открыт для экскурсий. Выставка, организованная на борту, познакомит мурманчан и гостей города с историей Северного флота и Великой Отечественной войны, а также расскажет о подвигах российских военнослужащих.

Все желающие смогут посетить корабль:

9 сентября — с 15 до 17 часов;

10 сентября и 11 сентября — с 10 до 17 часов.

На причале будут работать полевая кухня и выставка военной техники. Музыкальное сопровождение обеспечит военный оркестр.

Для мурманчан и гостей города пройдут концерты Ансамбля песни и пляски Краснознаменного ордена Ушакова Северного флота:

9 сентября в 16 часов — на площади у морского вокзала;

10 сентября в 17 часов — в ДК «Судоремонтник» (жилой район Росляково).

Стоянка корабля «Иван Грен» в Мурманске запланирована в рамках акции Министерства обороны России «Сила в правде».

Напомним, в арктический рейс корабль отправился из Североморска 22 августа, уже посетил Кандалакшу и Архангельск. Завершить акцию планируется в начале октября в Дудинке.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23289&page=1