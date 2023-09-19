«Сила в Правде»: БДК Северного флота «Иван Грен» прибыл в Кандалакшу

В рамках проведения агитационно-пропагандистской акции Министерства обороны России «Сила в Правде» в Кандалакшский порт прибыл большой десантный корабль Северного флота «Иван Грен».

В ходе проведения акции для жителей и гостей города Кандалакша на центральной площади с концертной программой выступили артисты военного оркестра и Ансамбля песни и пляски Северного флота. Флотские артисты будут выступать и 20 сентября на площади перед Дворцом культуры «Металлург» в тоже время.

Будут работать фотозоны, торговые точки армейских магазинов и пункт отбора на военную службу по контракту.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, на борту корабля состоялась торжественная церемония посвящения молодых северян в юнармейцы.

Посетители акции смогут ознакомиться с историей Военно-морского флота России, узнать о подвигах российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, а также увидеть военные трофеи.

В вертолётном ангаре корабля размещены работы военных художников студии имени Митрофана Грекова, а в десантном трюме – экспонаты военно-морских музеев, модели кораблей и подводных лодок.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12479346@egNews