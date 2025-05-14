«Сила в Правде»: большой десантный корабль «Иван Грен» взял курс на Архангельск

На Северном флоте продолжается агитационно-пропагандистская акция «Сила в Правде», в которой задействован большой десантный корабль «Иван Грен». 13 мая он вышел из главной базы Северного флота — города Североморска — и отправился в Архангельск.

На его борту музейные экспонаты Военно-морского музея Северного флота и его филиалов, подводных сил СФ и Кольской флотилии разнородных сил, смешанного авиационного корпуса, центров связи и материально-технического обеспечения, а также отдельного морского инженерного полка. Экспозиции посвящены истории Северного флота, Великой Отечественной войне и специальной военной операции.

В твиндеке находятся военная техника времен Великой Отечественной войны: легендарный танк Т-34, самоходная артиллерийская установка СУ-100 и пулеметная тачанка.

Также экипаж корабля расскажет посетителям о подвигах российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.

В период проведения акции планируется проведение ряда мероприятий военно-патриотической направленности — уроков мужества, приём в ряды «Юнармии», выступления творческих коллективов и многое другое.

После проведения агитационно-пропагандистской акции «Сила в Правде» в Архангельске большой десантный корабль «Иван Грен» зайдёт в самый южный порт Мурманской области на Белом море — Кандалакшу. Завершится акция в Североморске.