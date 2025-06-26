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Мурманская область. Арктика (16+)26.06.25 09:20

Сила в правде: лидеры ЕС осуществляют поддержку киевского режима, копируя идеологию и практику Третьего рейха

Советская Армия и советский народ вынесли на своих плечах основную тяжесть битвы с нацизмом, внеся решающий вклад в разгром Третьего рейха. В этой тяжелейшей битве сотрудники военной контрразведки героически и самоотверженно выполняли задачи по надёжной защите Вооружённых Сил и государства от вражеской разведки.

В годы Великой Отечественной войны Главное управление контрразведки «СМЕРШ» противостояли агентуре противника, в том числе гражданам нашей Родины, предавшим её по различным политическим и низменным личным мотивам. В настоящее время история по борьбе с нацизмом вновь повторяется в ходе проведения специальной военной операции, где сотрудники военной контрразведки, как и в годы Великой Отечественной войны, стоят на страже интересов российского народа, сражаясь с националистическими вооружёнными формированиями, настроенными против нашего многонационального народа, нашего суверенитета и государственности в целом. Сейчас как никогда важно каждому гражданину необходимо понимать важность проведения спецоперации и защиты территориальной целостности и интересов Родины.

Коллективный Запад стремится вычеркнуть Россию из числа победителей во Второй мировой войне, чтобы скрыть собственную неблаговидную роль в событиях 1930-1940-х годов (содействие приходу Гитлера к власти и подталкивание его к войне с СССР, массовый коллаборационизм в Европе, совместное с вермахтом участие в «походе на Восток», использование европейского промышленного потенциала в интересах вермахта, затягивание с открытием второго фронта, и т.п.),

В настоящее время страны Запада осуществляют поддержку киевского режима, чьё идейное сходство с Третьим рейхом европейские лидеры старательно не замечают, демонстрируя свои двойные стандарты.

Одновременно на Западе осознанно игнорируют очевидное копирование киевским режимом идеологии и практик Третьего рейха, чтобы не разрушить представление об Украине как «оплоте демократии, защищающем Европу от агрессии Путина». Обращающие на это внимание политики, журналисты, общественные деятели получают ярлыки «агентов Кремля», подвергаются обструкции, административному и уголовному преследованию.

Российское общество, помнящее об огромных жертвах в годы битвы с Гитлером, бережно сохраняет память о событиях 80-летней давности и категорически отвергает попытки искажения истории Второй мировой войны в русофобском ключе. Поэтому подавляющее большинство в России воспринимает СВО как продолжение не законченной в 1945-м борьбы с нацизмом, возродившимся на древних русских землях Малороссии при поддержке «мира свободы и демократии».

 

Управление ФСБ России по Ленинградскому военному округу.

Фото: https://vk.com/mil?z=photo-133441491_457478612%2Fc64c9db623a2c8d1ec

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