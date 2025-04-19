«Сила в правде», развертывание копии самого большого знамени Победы в России: военнослужащие Северного флота примут участие в ряде масштабных мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

17 апреля на совместном заседании правительства Мурманской области и организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин доложил об участии военнослужащих Северного флота в праздновании юбилея Великой Победы.

В посёлке Сафоново 19 апреля при участии военнослужащих флота на территории Музея морской авиации в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 82-й годовщины образования Главного управления контрразведки «СМЕРШ» управлением ФСБ России по Северному флоту будет проведена военно-историческая реконструкция.

«Северный флот традиционно примет активное участие в торжественных мероприятиях на территории мемориального комплекса «Долина Славы». Участие в них примут представители командования и объединений Северного флота, предусмотрено участие военнослужащих в торжественном митинге, возложении венков к Вечному огню, торжественном прохождении знаменных групп и парадных расчетов, работа оркестра. В Долине Славы силами флота будут развернуты партизанская деревня, палатки Военно-морского музея СФ, историческая выставка от Подводных Сил СФ, выставка стрелкового и трофейного оружия, динамический показ колесной техники, интерактивные площадки и полевая кухня», – сообщил Игорь Курочкин.

6 мая в 10.00 в Мурманске предусмотрено участие командования и военнослужащих флота в торжественной церемонии возложения корзин с цветами к памятнику Героя Советского Союза Анатолию Бредову в рамках городской Вахты памяти. 7 мая в 20.00 состоится генеральная репетиция военного парада, посвящённого 80-й годовщине Победы в Мурманске.

В период с 5 по 8 мая спланировано поздравление военнослужащих - участников специальной военной операции в филиалах 1469 ВМКГ Минобороны РФ; благоустройство территорий, проведение митингов и возложение цветов у памятников и мемориалов Защитникам Заполярья; 7 мая в 17.00 участие военнослужащих и членов их семей в торжественном собрании «Север помнит», который состоится в Мурманске.

8 мая в 12.00 торжественные мероприятия пройдут на главной площади Североморска: зажжение «Огня памяти» и развертывание самой большой в России копии знамени Победы.

В 10.00 9 Мая в Мурманске состоится военный парад, а также постановка на рейд РКР «Маршал Устинов» и БПК «Североморск» напротив мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», в торжественном митинге примут участие командование и военнослужащие флота. Перед началом торжественного митинга, а также во время минуты молчания БПК произведёт выстрел.

В 10.00 9 Мая в Североморске состоится праздничный военный парад, а также начнётся патриотическая акция «Сила в правде»: у причала №1 ошвартуется БДК «Иван Грен», где для жителей и гостей флотской столицы будут проведены экскурсии с посещением экспозиций, развернутых на корабле. 14-15 мая акция будет проведена в Архангельске, 18-19 мая – в Кандалакше.

2 мая в 17.00 Ансамбль песни и пляски Краснознаменного ордена Ушакова Северного флота даст концерт в городском Дворце культуры г. Полярные Зори; 3 мая в 14.00 - во Дворце культуры «Металлург» Кандалакши. 5-10 мая ансамбль примет участие в торжественном приёме в Индии, посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.