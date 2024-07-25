Мурманская область. Арктика (16+)25.07.24 11:00
Силами администрации Терского района, лесничества и неравнодушных граждан проведена уборка стихийной свалки в районе села Кузомень
За день участники мероприятия собрали и вывезли 200 мешков с различным мусором.
По инициативе Минэнерго и ЖКХ Региональный оператор по обращению с ТКО – Мурманский филиал АО «Ситиматик» оказал содействие в вывозе отходов.
Машина подрядной организации забрала собранный волонтерами мусор и доставила в «Экотехнопарк» для дальнейшей сортировки и безопасной утилизации. Часть отходов – пластик, алюминиевые банки, лом черных металлов – направят на переработку.
Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, Мурманский филиал АО «Ситиматик» регулярно выступает партнёром подобных мероприятий, обеспечивает сбор, безопасную транспортировку, обработку и хранение твёрдых бытовых отходов.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/
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Последние комментарии
В. Северный
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