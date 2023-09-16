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Мурманская область. Арктика (16+)16.09.23 09:00

Силами Черноморского флота РФ в течение прошедших суток обнаружено и уничтожено два безэкипажных катера ВСУ

На Донецком направлении противник потерял до 275 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Также в районе населенного пункта Авдеевка уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 15 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка и Майорск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 275 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Также в районе населённого пункта Авдеевка уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжёлых огнемётных систем за сутки отражено две атаки 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Кроме того, западнее населённого пункта Вербовое Запорожской области нанесено поражение скоплению живой силы и техники 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Уничтожены более 145 украинских военнослужащих и три автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США, орудие FH-70 производства Великобритании, а также три гаубицы Д-30 и одна Д-20.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражено две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Торское Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, а также орудие Д-20.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» отражена атака ВСУ в районе населённого пункта Новомайорское Донецкой Народной Республики.

Ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Владимировка Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили более 175 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-30, а также одно орудие Д-20.

На Купянском направлении ударами авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Берестовое и Кисловка Харьковской области. Уничтожены до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходные артиллерийские установки: М109 «Paladin» производства США и «Гвоздика», артиллерийская система М777 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США. Также, в районе населённого пункта Кисловка уничтожен полевой склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.

а Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ уничтожены до 75 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также две самоходных артиллерийских установки «Акация». Кроме того, в районе населённого пункта Садовое Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны.

Силами Черноморского флота в течение прошедших суток обнаружены и уничтожены два безэкипажных катера ВСУ полупогружного типа в юго-западной части Чёрного моря.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 137-ми районах. Кроме того, в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики уничтожен узел связи 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

В районе населённого пункта Новолозоватка Днепропетровской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населённых пунктов Малорязанцево, Лисичанск Луганской Народной Республики, Новоандреевка, Артемовск, Горловка Донецкой Народной Республики, Каменка-Днепровская, Пологи и Токмак Запорожской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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