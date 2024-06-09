Силами Черноморского флота в течение суток уничтожено пять безэкипажных катеров Украины

Подразделения группировки войск «Запад» России заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям ВСУ в районах н.п. Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Диброва ЛНР. Кроме того, отражено три контратаки штурмовых групп противника. ВСУ потеряли до 495 военнослужащих, два бронетранспортёра М113 производства США, три автомобиля, четыре 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм гаубицу Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 8 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» продолжено продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Гранов и Константиновка Харьковской области. За сутки отражено шесть контратак штурмовых групп 42-й механизированной, 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины. Потери противника составили до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 152-мм гаубица Д-20 и две станции РЭБ «Буковель-AD».

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 14-й, 63-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Кроме того, отражено три контратаки штурмовых групп противника. ВСУ потеряли до 495 военнослужащих, два бронетранспортёра М113 производства США, три автомобиля, четыре 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм гаубицу Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 30-й, 41-й, 93-й, 115-й механизированных, 5-й штурмовой, 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Зализнянское, Григоровка, Калинина, Часов Яр и Красное Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 400 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре автомобиля, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожено два полевых склада боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 23-й, 24-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Евгеновка, Семеновка и Уманское Донецкой Народной Республики.

Отразили пять контратак штурмовых групп 47-й, 110-й и 118-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили до 340 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin», 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица 2А65 «Мста-Б» и три 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, пять автомобилей, 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике формирований 121-й бригады территориальной обороны и 23-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Никополь и Марьевка Днепропетровской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка AS-90 «Braveheart» производства Великобритании и две 152 -мм гаубицы Д-20.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 104 районах.

Силами Черноморского флота в течение суток уничтожены пять безэкипажных катеров.

Средствами противовоздушной обороны сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.

Кроме того, уничтожены четыре оперативно-тактические ракеты «ATACMS», семь реактивных снарядов «HIMARS» и «Ольха», противокорабельная ракета «Нептун», а также 71 беспилотный летательный аппарат».

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