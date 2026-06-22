Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 500 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 21 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Бачевск, Хотень, Толстодубово и Радьковка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям четырёх механизированных бригад, батальона беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Терновая, Хатнее, Белый Колодезь, Великие Проходы, Рубежное и Колодезное Харьковской области. Противник потерял свыше 215 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, четыре орудия полевой артиллерии производства стран НАТО и станцию радиоэлектронной разведки.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Малеевка, Грушевка, Новый Мир Харьковской области, Рубцы и Волчий Яр Донецкой Народной Республики. В населённом пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продвигаются в северо-западной части города. Подразделения 31-го и 37-го полков 67-й мотострелковой дивизии овладели 12 опорными пунктами противника и очистили от украинских вооруженных формирований 53 здания. За сутки в городе уничтожены более 30 боевиков, бронеавтомобиль HMMWV производства США с личным составом, пикап и четыре наземных роботизированных комплекса. В населённом пункте Щурово Донецкой Народной Республики в здании бывшего пансионата авиацией уничтожены до 30 боевиков из состава 63-й механизированной бригады ВСУ, отходящих из населённого пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Всего в полосе ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили свыше 210 военнослужащих, танк, бронетранспортёр М1117 производства США, пять боевых бронированных машин, 13 пикапов, 155-мм американская гаубица М114 и три станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Першомарьевка, Краматорск, Ореховатка, Алексеево-Дружковка, Николаевка и Никаноровка Донецкой Народной Республики. В населённом пункте Константиновка Донецкой Народной Республики подразделения «Южной» группировки войск вели активные наступательные действия и продолжали ликвидацию разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки от украинских боевиков освобождено 104 здания. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, орудие полевой артиллерии, 24 наземных робототехнических комплекса и 25 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами. Всего в полосе ответственности «Южной» группировки войск противник потерял до 185 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, четырёх бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» в районах населённых пунктов Белозерское, Доброполье, Ивановка, Рубежное, Анновка, Красный Кут и Новогришино Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили более 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, пять орудий полевой артиллерии и боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, пяти десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Маломихайловка, Мечетное, Гавриловка, Чаплино, Ивановка, Диброва Днепропетровской области, Червоная Криница и Широкое Запорожской области. Противник потерял до 500 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям трёх механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Кирово, Юрковка, Орехов, Любимовка и Преображенка Запорожской области. Уничтожены более 60 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, артиллерийское орудие и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ, логистическим центрам, мастерской по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, местам их хранения, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 147 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 483 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Силами Черноморского флота в юго-западной части Чёрного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ».

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