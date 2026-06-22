Жители Мурманской области поддержали международную патриотическую акцию «Сад памяти» и Всероссийскую акцию «Цветы памяти»Работы мурманской мастерицы Татьяны Ишкараевой представлены на выставке‑конкурсе «Искусство современного шитья» в Твери
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)22.06.26 09:00

Силами Черноморского флота в юго-западной части Чёрного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 500 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 21 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Бачевск, Хотень, Толстодубово и Радьковка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям четырёх механизированных бригад, батальона беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Терновая, Хатнее, Белый Колодезь, Великие Проходы, Рубежное и Колодезное Харьковской области. Противник потерял свыше 215 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, четыре орудия полевой артиллерии производства стран НАТО и станцию радиоэлектронной разведки.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Малеевка, Грушевка, Новый Мир Харьковской области, Рубцы и Волчий Яр Донецкой Народной Республики. В населённом пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продвигаются в северо-западной части города. Подразделения 31-го и 37-го полков 67-й мотострелковой дивизии овладели 12 опорными пунктами противника и очистили от украинских вооруженных формирований 53 здания. За сутки в городе уничтожены более 30 боевиков, бронеавтомобиль HMMWV производства США с личным составом, пикап и четыре наземных роботизированных комплекса. В населённом пункте Щурово Донецкой Народной Республики в здании бывшего пансионата авиацией уничтожены до 30 боевиков из состава 63-й механизированной бригады ВСУ, отходящих из населённого пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Всего в полосе ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили свыше 210 военнослужащих, танк, бронетранспортёр М1117 производства США, пять боевых бронированных машин, 13 пикапов, 155-мм американская гаубица М114 и три станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Першомарьевка, Краматорск, Ореховатка, Алексеево-Дружковка, Николаевка и Никаноровка Донецкой Народной Республики. В населённом пункте Константиновка Донецкой Народной Республики подразделения «Южной» группировки войск вели активные наступательные действия и продолжали ликвидацию разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки от украинских боевиков освобождено 104 здания.  ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, орудие полевой артиллерии, 24 наземных робототехнических комплекса и 25 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами. Всего в полосе ответственности «Южной» группировки войск противник потерял до 185 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, четырёх бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» в районах населённых пунктов Белозерское, Доброполье, Ивановка, Рубежное, Анновка, Красный Кут и Новогришино Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили более 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, пять орудий полевой артиллерии и боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, пяти десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Маломихайловка, Мечетное, Гавриловка, Чаплино, Ивановка, Диброва Днепропетровской области, Червоная Криница и Широкое Запорожской области. Противник потерял до 500 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям трёх механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Кирово, Юрковка, Орехов, Любимовка и Преображенка Запорожской области. Уничтожены более 60 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, артиллерийское орудие и четыре станции радиоэлектронной борьбы. 

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ, логистическим центрам, мастерской по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, местам их хранения, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 147 районах. 

Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 483 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Силами Черноморского флота в юго-западной части Чёрного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
13.06.26 13:09
Участники проекта ОБЯЗАНЫ побывать на всех ключевых точках - 2013 Кольская сверхглубокая, МСФ, Рыбокомбинат, Мясокомбинат, ДСК, Свинокомплексы, Птицефабрики, зверофермы и т.д., там теперь тишина...
Комментарий к новости:«Туризм для своих»: по поручению губернатора программа бесплатных экскурсий по региону для северян стартует с 12 июня
Д.О Вернер
02.06.26 11:45
Странно, 40 лет назад об этом никто не знал "... 293-ю годовщину со дня образования... " Северного флота... Из обзора от ИИ - СФ официально создан 1 июня 1933 года... исторические корни военно-морског
Комментарий к новости:Командующий Северным флотом поздравил подчиненных с 293-й годовщиной флота и началом летнего периода обучения
Максим
01.06.26 20:30
В любом виде Спорта, если это Спорт, необходима физическая подготовка и определённые навыки.
Комментарий к новости:В областном центре провели первые официальные региональные соревнования «Арктический падел»
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал об изменениях в законе о сверхурочной работе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире10:25«Брак по завещанию. Возвращение Сандры». Художественный сериал, 4 серия (16+)11:15«Рамки закона». Тематическая программа (12+)11:40«Уральские самоцветы». Познавательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 14,25% годовых-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 8 копеек, евро теряет 86 копеек-PRO Энергетику (18+)С головного узла «Нива ГЭС-1» проведут холостой сброс воды с Имандровского водохранилища-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 июня-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Налогоплательщиков освободят от штрафов, если они не подали или несвоевременно подали декларацию 3-НДФЛ, но оплатили все налоги
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять