Силами коммунальных служб убрано 4100 дворов в Мурманской области

Коммунальщики региона привлекли дополнительную технику и осуществляют уборку круглосуточно в районах с усилившимися снегопадами. О ходе уборки территорий муниципалитетов от снега за прошедшую неделю рассказал министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков.

Снегоуборочные работы проходили в штатном режиме. Коммунальные службы продолжили расчистку дорог от снега, посыпку дорожного полотна пескосоляной смесью, устраняли наледь. Особое внимание было уделено вывозу снежных масс.

На юге области в связи с обильными снегопадами коммунальные службы Терского и Кандалакшского районов осуществляли уборку в усиленном режиме. В Терском районе к снегоуборочным мероприятиям на придомовых территориях администрацией были привлечены дополнительно 2 погрузчика. В Кандалакше в настоящее время сохраняются сложные погодные условия, в связи с чем уборка улично-дорожной сети и тротуаров продолжается круглосуточном режиме.

«Всего на территории Мурманской области за прошедшую неделю к снегоуборочным работам привлечено 424 единицы техники и 510 коммунальных работников, к уборке придомовых территорий – 215 единиц техники и 2 528 работников управляющих компаний, – доложил Алексей Лыженков. – Силами коммунальных служб убрано 4100 дворов, очищено более 13 миллионов квадратных метров улично-дорожной сети, 830 муниципальных лестниц и 2075 кровель. Объём вывезенного снега составил более 158 тысяч кубометров снега.

За прошедшую неделю в СМУТ создано 1260 заданий, из них выполнено на 100% – 1223. Вместе с тем, обращения жителей продолжают поступать на портал «Наш Север», горячую линию ЖКХ и в социальные сети.

Вопрос уборки территорий муниципалитетов находится на постоянном контроле министерства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/440036/#&gid=1&pid=1