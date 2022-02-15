Из-за непогоды в регионе перекрыли несколько дорогДень святого Валентина в России отмечают всё реже
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)15.02.22 16:00

Силами коммунальных служб убрано 4100 дворов в Мурманской области

Коммунальщики региона привлекли дополнительную технику и осуществляют уборку круглосуточно в районах с усилившимися снегопадами. О ходе уборки территорий муниципалитетов от снега за прошедшую неделю рассказал министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков.

Снегоуборочные работы проходили в штатном режиме. Коммунальные службы продолжили расчистку дорог от снега, посыпку дорожного полотна пескосоляной смесью, устраняли наледь. Особое внимание было уделено вывозу снежных масс.

На юге области в связи с обильными снегопадами коммунальные службы Терского и Кандалакшского районов осуществляли уборку в усиленном режиме. В Терском районе к снегоуборочным мероприятиям на придомовых территориях администрацией были привлечены дополнительно 2 погрузчика. В Кандалакше в настоящее время сохраняются сложные погодные условия, в связи с чем уборка улично-дорожной сети и тротуаров продолжается круглосуточном режиме.

«Всего на территории Мурманской области за прошедшую неделю к снегоуборочным работам привлечено 424 единицы техники и 510 коммунальных работников, к уборке придомовых территорий – 215 единиц техники и 2 528 работников управляющих компаний, – доложил Алексей Лыженков. – Силами коммунальных служб убрано 4100 дворов, очищено более 13 миллионов квадратных метров улично-дорожной сети, 830 муниципальных лестниц и 2075 кровель. Объём вывезенного снега составил более 158 тысяч кубометров снега.

За прошедшую неделю в СМУТ создано 1260 заданий, из них выполнено на 100% – 1223. Вместе с тем, обращения жителей продолжают поступать на портал «Наш Север», горячую линию ЖКХ и в социальные сети.

Вопрос уборки территорий муниципалитетов находится на постоянном контроле министерства.

 

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/440036/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние рынка труда Мурманской области по итогам 2021 и прогнозы на 2022 год – версия hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
12.02.22 00:13
Следующий шаг нашей медицины - дистанционные операции...
Комментарий к новости:Поликлиники Мурманской области запускают сервис для дистанционного закрытия больничного
Роман Семенов
07.02.22 16:19
Здравтсвуйте, Сергея Николаевича Тяна знаю с детства, занимался несколько лет у него тхэквондо. Это настолько требовательный руководитель, что успех в любой преподаваемой им дисциплине, я думаю, гара
Комментарий к новости:Усилия ведущего тренера по боевым единоборствам Сергея Тян отмечены орденом «За заслуги перед Отечеством»
Яна
07.02.22 12:10
Черт побери. Мы ей помогли сделать фото у памятника "Полярный круг". И потом локти искусали, что мало поговорили.
Комментарий к новости:С Урала на Кольскую землю - путешествие на двухколёсном коне длиною более 3 тысяч километров
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728123456
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)4 из 10 россиян бросят любимую работу ради нелюбимой, но с зарплатой в 2 раза выше-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 58 копеек, доллар потерял 41 копейку-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС увеличила выработку электроэнергии в январе на 10,4 процента-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 15 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Татьяна Кусайко: законопроект по индексации военных пенсий депутаты рассмотрят в приоритетном порядке
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика