Продолжается проведение специальной военной операции на Украине. Как было сообщено во время брифинга официального представителя Минобороны России, «гуппировки войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных Сил России за сутки расширили участки прорыва в обороне противника и продолжают развивать успех наступления. Группировка войск Луганской Народной республики продвинулась на глубину до 30 километров и овладела населенными пунктами Бахмутовка и Гречишкино.

Соединения и воинские части Донецкой Народной республики, наступая в направлении Новомайское, продвинулись еще на 6 километров.

Националистические батальоны, отходя, взрывают за собой электроподстанции и мосты через реки.

Подразделениями российских вооруженных сил установлен полный контроль над городом Мелитополь. Российские военнослужащие предпринимают все меры для обеспечения безопасности мирных жителей и исключения провокаций со стороны украинских спецслужб и националистов.

В течение ночи Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования по объектам военной инфраструктуры Украины».

Как отмечает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «огонь ведётся только по объектам военной инфраструктуры ВСУ, исключая нанесение ущерба жилой и социальной инфраструктуре.

Всего российскими Вооруженными Силами поражен 821 объект военной инфраструктуры Украины. Среди них: 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса», 48 радиолокационных станций. Сбито: 7 боевых самолётов, 7 вертолётов, 9 беспилотных летательных аппаратов.

Уничтожено 87 танков и других боевых бронированных машин, 28 реактивных систем залпового огня, 118 единиц специальной военной автомобильной техники.

Силами Военно-морского флота России уничтожено 8 военных катеров украинских военно-морских сил».

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12410862@egNews