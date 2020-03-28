Сильная метель помогает мурманчанам соблюдать режим карантина

Как сообщает Мурманское УГМС, в период 14-17 часов 28 марта по Мурманской области и в Кольском заливе ожидается усиление северо-западного ветра в порывах 25-30 м/с, снег, местами сильный, сильная метель. Сохранится до 2-5 часов 29 марта.

В период 14-17 часов 28 марта побережье Мурмана ожидается усиление северо-западного, западного ветра в порывах 35-37 м/с, медленное обледенение судов. Сохранится до 6-9 часов 29 марта.

В Гренландском море быстрое обледенение судов сохранится до конца суток 29 марта.