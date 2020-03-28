Мурманская область. Арктика (16+)28.03.20 18:00
Сильная метель помогает мурманчанам соблюдать режим карантина
Как сообщает Мурманское УГМС, в период 14-17 часов 28 марта по Мурманской области и в Кольском заливе ожидается усиление северо-западного ветра в порывах 25-30 м/с, снег, местами сильный, сильная метель. Сохранится до 2-5 часов 29 марта.
В период 14-17 часов 28 марта побережье Мурмана ожидается усиление северо-западного, западного ветра в порывах 35-37 м/с, медленное обледенение судов. Сохранится до 6-9 часов 29 марта.
В Гренландском море быстрое обледенение судов сохранится до конца суток 29 марта.
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Последние комментарии
Бывалый
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Гость
25.03.20 22:14
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Александр
23.03.20 19:33
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