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Мурманская область. Арктика (16+)14.04.20 09:30

Сильнее всего от коронавируса пострадают доходы от бизнеса, зарплаты в отраслях, которые оказались под ударом - эксперт

Эксперт подсчитал, на сколько упадут доходы россиян из-за коронавируса. При наиболее вероятном сценарии падение реальных доходов россиян во втором квартале текущего года составит 15%, однако всё будет зависеть от того, сколько продлится пандемия коронавируса, рассказал агентству «Прайм» главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

По словам Табаха, меньше всего спад затронет пенсионеров, сотрудников жизнеобеспечения и продовольственного ритейла, которые работают даже во время режима самоизоляции. «Частично падение будет компенсировано мерами господдержки. Пик спада, как ни странно, придётся на третий квартал», — уверен эксперт.

По мнению эксперта, сильнее всего от коронавируса пострадают доходы от бизнеса, зарплаты в отраслях, которые оказались под ударом, доходы с аренды недвижимости, за исключением загородных домов. «Всплеск инфляции также окажет некоторое влияние, но не стоит преувеличивать его значения», — резюмирует Табах.

Более четверти опрошенных работодателей (27%) заявили о планах снизить своим работникам зарплаты в ближайшие полгода, ещё 37% планируют сократить число сотрудников. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на ежеквартальное исследование «Настроения работодателей» платформы поиска работы «HeadHunter».

По данным издания, 27% представителей компаний ответили, что зарплаты уменьшатся в ближайшие шесть месяцев. 9% опрошенных выразили уверенность в том, что они «точно уменьшатся», 18% респондентов полагают, что зарплаты «скорее уменьшатся». В то время как 30% фирм говорят о сохранении зарплат на прежнем уровне, ещё 5% намерены увеличить размеры жалования, однако уверены в этом только 1%. Другие компании затруднились ответить.

Кроме того, 12% респондентов заявили об уверенности в уменьшении количества работников в компании в ближайшие шесть месяцев, 25% считают, что это скорее произойдет, чем нет, 22% опрошенных сообщили, что численность штата пока не будет меняться, еще 21% думают о наборе дополнительных кадров.

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