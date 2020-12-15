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Мурманская область. Арктика (16+)15.12.20 15:15

Сильнейшая заполярная команда по интеллектуальным играм отпраздновала 20-летний юбилей

Этому событию был посвящен онлайн-турнир, который объединил около 80 команд со всего мира. Ведущим игры стал известный знаток, капитан команды телеклуба «Что? Где? Когда?», обладатель Хрустальный совы Борис Белозеров.

Сегодня со знатоками встретился глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев.

– Двадцать лет стабильно выступать на высоком уровне – блестящий результат. Главное, что это настоящая команда, костяк которой неизменен долгие годы, – отметил Андрей Сысоев. – Ребята могут быть уверены, что мы продолжим за них болеть и всячески поддерживать.

Название «Норманны» родилось после первого турнира в Тамбове, куда отправились знатоки, тогда еще в составе сборной команды Мурманска. С тех пор команда с достоинством представляет заполярную столицу. В послужном списке мурманчан победы и призовые места многих интеллектуальных форумов, в том числе мирового уровня.

Существование в городе такой сильной команды сделало возможным проведение в Заполярье крупных международных турниров. «Кубок Арктики» по итогам 2020 года вошел в топ-3 лучших турниров 2019-2020 годов. Следующие соревнования запланированы в Мурманске на март 2021 года, формат проведения будет зависеть от эпидемиологической ситуации в мире.

 

 

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