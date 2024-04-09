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Мурманская область. Арктика (16+)09.04.24 17:30

Сильнейшие биатлонисты России и Республики Беларусь завершат спортивный сезон в Мурманске

С 12 по 14 апреля в Мурманске на трассах спорткомплекса «Долина Уюта» пройдет финальный этап «Альфа-банк Кубка Содружества сезона». Это масштабное событие станет ярким завершением спортивного сезона 2023/2024 для сильнейших биатлонистов страны, а также спортсменов из Республики Беларусь.

По информации оргкомитета, Мурманск на 100% готов принять международные соревнования: на стадионе, стрельбище и спорткомплексе Долины Уюта проведены все необходимые работы. При этом совсем недавно, 30 и 31 марта, площадка принимала 50 Мурманский лыжный марафон, ставший рекордным по числе участников за минувшие десятки лет. Сейчас в заполярную столицу после марафонских гонок в Увате активно прибывают биатлонисты со всей страны. На учебно-тренировочном сборе в Мурманске уже находится юниорская сборная России. С 5 апреля начинают собираться сильнейшие спортсмены после марафонских гонок в Увате 3-4 апреля.

Предыдущие три этапа Кубка Содружества по биатлону прошли в Сочи, Уфе и Минске. На финальном этапе Мурманскую область представят сразу шесть спортсменов, в том числе мастер спорта международного класса Анастасия Егорова, серебряный призёр женского масстарта в рамках второго этапа Кубка Содружества 2023/2024 в Уфе. На родных мурманских трассах также выступят северяне Артём Грязев, Сергей Карякин, Алексей Риве, Евгения Прошина и Анжелика Сафонова.

Кроме земляков, жители Мурманской области смогут увидеть в Долине Уюта сильнейших биатлонистов: Эдуарда Латыпова, Александра Логинова, Карима Халили, Кирилла Бажина, Антона Бабикова, Александра Поварницына, Викторию Сливко, Наталию и Анастасию Шевченко, Анастасию Горееву, Ирину Казакевич, Антона Смольского, Динару Смольскую и Анну Сола. Можно по праву сказать, что спустя много лет большой биатлон возвращается в Мурманск!

Программа соревнований:

11 апреля – 17.00 - пролог, эстафета;

12 апреля – 11.00 - женщины, спринт, 7,5 км;

12 апреля – 14.00 - мужчины, спринт, 10 км;

13 апреля – 11.00 - смешанная эстафета;

13 апреля – 13.00 - смешанная эстафета;

14 апреля – 11.00 - женщины, большой масстарт, 12 км;

14 апреля – 13.00 - мужчины, большой масстарт, 15 км.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, увидеть звёзд можно и до старта. 11 апреля впервые в новом формате эстафет состоится пролог соревнований. Составы команд их капитаны определят самостоятельно накануне старта. На пролог будут приглашены воспитанники местных спортшкол, которые смогут с тренерской биржи (помост для тренерских бригад на стрельбище) наблюдать за сражениями любимых звезд биатлона, а также все жители и гости Мурманска.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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