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Мурманская область. Арктика (16+)28.04.21 11:00

Сильнейшие команды региона отправятся в Хибины бороться за Кубок «BIGWOOD» по юкигассен

2 мая в Кировске на горнолыжном курорте «Большой Вудъявр» состоятся игры проекта «Для тех, кто знает толк в снеге». Традиционно желание принять участие в турнире уже изъявили команды из Кировска, Мончегорска, Мурманска — студенты и работающая молодёжь.

Стать участником снежной баталии очень просто, для этого необходимо собрать команду из 6-8 человек и подать заявку по электронному адресу: yukigassen-51@yandex.ru. Заявки принимаются до 1 мая.

Кубок «BIGWOOD» по юкигассен пройдёт в рамках фестиваля «Хибины Бикини – 2021». Впервые игры юкигассен прошли в Кировске в 2015 году и проходили ежегодно в рамках Кубка Мурманской области по юкигассен. В 2018 году состоялась «Битва под облаками» – финальное состязание областного первенства провели на вершине горы Айкуайвенчорр. На отметке 850 метров над уровнем моря был установлен флаг юкигассен.

Важно отметить, что в этом году проект «Для тех, кто знает толк в снеге» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Благодаря грантовой поддержке Фонда на турнирах будут установлены видеокамеры. Теперь, по новым правилам, команды дважды за турнир могут воспользоваться возможностью видеоповтора спорной ситуации.

«Уже не зимний, но ещё и не летний юкигассен» — как называют его участники проекта — начнётся 2 мая в 12.00 в Кировске на территории самого высокогорного горнолыжного курорта Северо-Запада России «Большой Вудъявр». Подробная информация по тел. 8-960-021-83-53.

Напомним, юкигассен — командная игра в снежки по правилам, увлекательный зимний вид спорта, всё больше приживающийся в России. В игре на поле принимают участие 2 команды. Задача — захватить флаг либо выбить снежками всех игроков команды-соперника. Простую игру в снежки в настоящий вид спорта превратили японцы, которые и являются родоначальниками юкигассен. Игры проводятся по правилам международного альянса. В состав команды входит от 6 до 10 человек, среди которых — капитан, нападающие, защитники и запасные игроки. Каждая команда должна иметь название. Приветствуется и наличие собственного флага, единой формы, отличительных командных знаков.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, первые игры проекта «Для тех, кто знает толк в снеге» в этом сезоне прошли в Мончегорске — в конце марта девять школьных команд сражались там за звание самой снежной. Там же, в Мончегорске, 17 апреля снежные баталии развернулись на территории горнолыжного комплекса «Лопарьстан». А 18 апреля снежные битвы перенеслись в самую северную юки-резиденцию региона — Заполярный.

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