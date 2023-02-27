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Мурманская область. Арктика (16+)27.02.23 15:15

Сильнейшие шахматисты России приняли участие в V традиционном турнире «Полярный гамбит» в Мурманске

В Мурманске завершился V фестиваль шахмат «Полярный гамбит», посвященный памяти одного из ведущих тренеров Мурманской области, вице-президента региональной Федерации шахмат, мастера ФИДЕ Станислава Крылова.

Ежегодный турнир объединил 94 спортсмена из обеих столиц, Мурманской, Московской, Ленинградской, Новгородской, Нижегородской областей и Республики Карелии. Вместе с начинающими шахматистами за титул лучшего сражались лучшие знатоки 64-клеточной доски. В первый день участники играли 13 туров блиц, во второй и третий – 11 туров в быстрые шахматы.

Мурманчанка Валентина Гунина одержала безоговорочную победу в турнире по быстрым шахматам. Напомним, что гроссмейстер России является первой в истории трёхкратной чемпионкой Европы, которая также смогла дважды выиграть суперфинал чемпионата страны по классическим шахматам, не сделав ни одной ничьи. Второе место по быстрым шахматам занял воспитанник мурманской школы шахмат Матвей Гальченко. Упорная борьба разыгралась за третье место: по 8 очков набрали сразу четверо участников, а у двоих из них – Артёма Зубрицкого и Романа Порошина – полностью одинаковыми оказались и оба дополнительных показателя.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, вместе с Валентиной Гуниной в заполярном шахматном турнире выступил победитель первого турнира памяти С.И. Крылова в рапиде Евгений Левин, завоевавший «бронзу» в дисциплине «блиц». Гроссмейстера из Санкт-Петербурга обошли мурманчане: победу одержал Матвей Гальченко с отрывом всего на пол очка от серебряного призёра турнира Артёма Зубрицкого.

Также участие в «Полярном гамбите» приняла гроссмейстер, призёр Всероссийских соревнований Евгения Овод.

 

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