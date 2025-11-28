Сильнейшие спортсмены страны примут участие в первом этапе «ФосАгро» Кубка России по лыжным гонкам в Кировске

В Кировске вчера был дан старт одному из важнейших событий официального календаря Федерации лыжных гонок России – «ФосАгро» Кубок России по лыжным гонкам. Его первый этап соберет сильнейших спортсменов страны на трассах лыжного комплекса «Тирвас» с 27 по 30 ноября. В программе соревнований – гонки классическим и свободным стилями, а также спринт. Торжественную церемонию открытия провели в ледовом дворце «Апатит-Арена» 26 ноября.

Среди участников лучшие лыжники страны и мира: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Александр Терентьев, Наталья Терентьева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Савелий Коростелев, Алина Пеклецова, Дарья Непряева.

Почётными гостями «ФосАгро» Кубка России по лыжным гонкам станут: президент Федерации лыжных гонок России, трёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира Елена Вяльбе; четырёхкратный олимпийский чемпион, серебряный призёр Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира Николай Зимятов; чемпион и серебряный призёр Олимпийских игр, призёр чемпионата мира Михаил Девятьяров; трёхкратный призёр Олимпийских игр, обладатель Кубка мира, чемпион мира Александр Завьялов; двукратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира Тамара Тихонова; бронзовый призёр Олимпийский игр, чемпион мира Алексей Петухов.

Следующие этапы Кубка пройдут в Тюмени, Чусовом, Ижевске, Кирово-Чепецке, Казани, Сыктывкаре. Финальный этап вновь примут Кировск и Апатиты. Завершится финальная многодневка зрелищным масс-стартом – туром «Большой Вудъявр», финишный участок 10-километровой трассы которого проложен вверх по горнолыжному склону.

Организационную и финансовую поддержку проведению «ФосАгро» Кубка России по лыжным гонкам традиционно оказывает компания «ФосАгро» – официальный спонсор национальной сборной по этому виду спорта.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений губернаторского плана «На Севере – Жить!».

Фото (Федерация лыжных гонок России): https://gov-murman.ru/info/news/557710/#&gid=1&pid=1