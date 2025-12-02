Сильнейшие спортсмены страны приняли участие в первом этапе «ФосАгро» Кубка России по лыжным гонкам в Кировске

В Кировске завершилось одно из важнейших событий официального календаря Федерации лыжных гонок России – «ФосАгро» Кубок России по лыжным гонкам. Его первый этап собрал сильнейших спортсменов страны на трассах лыжного комплекса «Тирвас» с 27 по 30 ноября. В программе соревнований – гонки классическим и свободным стилями, а также спринт.

По завершении состязаний в индивидуальной гонке свободным стилем победили Алина Пеклецова (Вологодская область) и Савелий Коростелев (Республика Татарстан). В спринте свободным стилем золотые медали завоевали Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) и Егор Митрошин (Ханты-Мансийский автономный округ– Югра). В индивидуальной гонке классическим стилем на первом месте Алина Пеклецова (Вологодская область) и Сергей Ардашев (Республика Татарстан).

Следующие этапы Кубка пройдут в Тюмени, Чусовом, Ижевске, Кирово-Чепецке, Казани, Сыктывкаре. Финальный этап вновь примут Кировск и Апатиты. Завершится финальная многодневка зрелищным масс-стартом – туром «Большой Вудъявр», финишный участок 10-километровой трассы которого проложен вверх по горнолыжному склону.

Организационную и финансовую поддержку проведению «ФосАгро» Кубок России по лыжным гонкам традиционно оказывает компания «ФосАгро» – официальный спонсор национальной сборной по этому виду спорта.

Фото (Федерация лыжных гонок России): https://gov-murman.ru/info/news/557907/#&gid=1&pid=2