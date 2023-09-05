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Мурманская область. Арктика (16+)05.09.23 17:00

Сильнейшие спортсмены субъектов РФ съедутся в Долину Уюта Мурманска для участия в чемпионате России по спортивному ориентированию

А 3 сентября состоялись Чемпионат и первенство Мурманской области по спортивному ориентированию. В живописном культурно-парковом комплексе имени О.П. Найдёнова соревновались в навигации и ориентировании на местности 96 заполярных спортсменов. Состязаться предстояло в дисциплине «кросс – классика – общий старт».

По завершению соревнований лучшими ориентировщиками признаны Олег Данилов, Алина Федорова, Дмитрий Шляхтов, Марина Иванова, Евгений Старосоцкий, Елизавета Митрофанова, Дмитрий Тимченко, Ангелина Великанова, Дмитрий Меньшаков и Марина Дроздович.

Серебряными призёрами стали Дмитрий Закусов, Валерия Крючкова, Кирилл Жиганов, Зоя Кирьянова, Герман Карпов, Виктория Ляпкова, Дмитрий Крючков, Роман Алиев и Мария Молданова.

«Бронзу» забрали Роман Чернов, Полина Страмнова, Артемий Дороженко, Алиса Тетенькина, Артем Иванов, Ксения Фисенко, Антон Ярощенко и Елизавета Тихомирова.

С 21 по 25 сентября сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации съедутся в Долину Уюта для участия в чемпионате России по спортивному ориентированию. Участников ждёт пересеченная и скальная местность, находящаяся на высотах от 90 до 160 метров над уровнем моря. Перепады высот на одном склоне до 70 метров. Соревнования пройдут в дисциплинах «кросс – классика – общий старт», «кросс – лонг» и «кросс – эстафета», сообщает Министерство спорта Мурманской области /

 

Фото: https://gov-murman.ru

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