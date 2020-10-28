У Мурманской области появился интерактивный туристический порталХотите - верьте, хотите - проверьте - Минтруд пообещал рост прожиточного минимума пенсионера
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)28.10.20 08:45

Сильнейшим атлетам страны, сдвинувшим барк «Седов» в порту Мурманск, вручены сертификаты мирового рекорда

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис встретился со спортсменами, установившими мировой рекорд по силовому экстриму в Мурманске. Накануне отхода барка «Седов» силачи на морском вокзале со второй попытки смогли отбуксировать парусное судно весом более 7 тысяч тонн на 3,25 метра.

Глава региона вручил атлетам соответствующие сертификаты и благодарственные письма. Специальный сертификат по организации и поддержке установления мирового рекорда также получил организатор мероприятия Роман Молибога.

«Сильнейшие люди страны – наш богатырь Леон Мирошник, калининградец Евгений Казаков и Евгений Марков из Омска установили командный мировой рекорд, а значит и рекорд России. За две минуты атлеты сдвинули с места легендарный барк «Седов». Такого в мире не делал никто, – подчеркнул Андрей Чибис. – Тянули грузовики и самолёты, а «Седов» весит как сорок самолётов. Очень рад, что самый значимый рекорд 2020 года установлен именно в Мурманске. Ведь в нашем регионе живут самые сильные духом люди. Поздравляю спортсменов!».

Напомним, рекорд был официально зарегистрирован президентом Федерации силового экстрима России Василием Грищенко. Тренер чемпионов был удостоен благодарственного письма губернатора.

«Чтобы побить этот рекорд, понадобится не один десяток лет. Впервые в мире три сильнейших атлета, члены Федерации силового экстрима России отбуксировали барк «Седов» весом более 7 тысяч тонн, – отметил Василий Грищенко. – Мы могли буксировать и дальше, но закончилась лестница. Тем не менее, мировой рекорд установлен. Далее мы будем его направлять, имея видеоматериалы, для официального внесения в Книгу рекордов Гиннесса».

Министерство информационной политики Мурманской области

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Побочный эффект пандемии – в Мурманской области выпущено пищевой продукции на 58,1 млрд рублей, а прибыль получили – 5,9 млн
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: НОВЫЙ СЕЗОН«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

Ольга
26.10.20 11:05
Видно, что уже нечем мужикам заняться в нашем государстве.
Комментарий к новости:В Мурманске установлен мировой рекорд по силовому экстриму: атлеты сдвинули с места парусник «Седов»
вася
20.10.20 22:37
Лучше бы краба удавили. Много мы мойвы видим-то ? Обнародуйте цифры по вылову мойвы и реализации ее в России! Кто ее съел?
Комментарий к новости:«Огурцами» в Мурманске в 2021 году не запахнет
Д.О. Вернер
17.10.20 00:16
Улов рыбы частный, а наука про рыбу бюджетная?
Комментарий к новости:В Общественной палате РФ поддержали позицию рыбаков о необходимости господдержки рыбохозяйственной науки
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Прокуроры: Токийский процесс: правосудие с акцентом». Документальный фильм (12+)15:45«Хорошие новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Рост цен на бензин в Мурманской области почти остановился-PRO Валюту (16+)Курс доллара подскочил почти на 1,1 рубля, евро укрепилось почти на 91 копейку-PRO Энергетику (18+)Энергетики обнаружили подпольную майнинговую ферму в селе Тулома-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 28 октября-PRO Нефть и газ (18+)Сделано четвертое крупное открытие «Газпрома» на шельфе полуострова в Карском море за последние два года-PRO Законы (18+)Путин подписал закон о диспансеризации военных и проверке их на наркотики
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика