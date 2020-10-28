Сильнейшим атлетам страны, сдвинувшим барк «Седов» в порту Мурманск, вручены сертификаты мирового рекорда

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис встретился со спортсменами, установившими мировой рекорд по силовому экстриму в Мурманске. Накануне отхода барка «Седов» силачи на морском вокзале со второй попытки смогли отбуксировать парусное судно весом более 7 тысяч тонн на 3,25 метра .

Глава региона вручил атлетам соответствующие сертификаты и благодарственные письма. Специальный сертификат по организации и поддержке установления мирового рекорда также получил организатор мероприятия Роман Молибога.

«Сильнейшие люди страны – наш богатырь Леон Мирошник, калининградец Евгений Казаков и Евгений Марков из Омска установили командный мировой рекорд, а значит и рекорд России. За две минуты атлеты сдвинули с места легендарный барк «Седов». Такого в мире не делал никто, – подчеркнул Андрей Чибис. – Тянули грузовики и самолёты, а «Седов» весит как сорок самолётов. Очень рад, что самый значимый рекорд 2020 года установлен именно в Мурманске. Ведь в нашем регионе живут самые сильные духом люди. Поздравляю спортсменов!».

Напомним, рекорд был официально зарегистрирован президентом Федерации силового экстрима России Василием Грищенко. Тренер чемпионов был удостоен благодарственного письма губернатора.

«Чтобы побить этот рекорд, понадобится не один десяток лет. Впервые в мире три сильнейших атлета, члены Федерации силового экстрима России отбуксировали барк «Седов» весом более 7 тысяч тонн, – отметил Василий Грищенко. – Мы могли буксировать и дальше, но закончилась лестница. Тем не менее, мировой рекорд установлен. Далее мы будем его направлять, имея видеоматериалы, для официального внесения в Книгу рекордов Гиннесса».

Министерство информационной политики Мурманской области