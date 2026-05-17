Сильнейшим спортсменам Кольского Заполярья вручили знаки и удостоверения «Мастер спорта России» и золотые знаки ГТО

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Центре научно-технологического творчества «Родина» состоялась торжественная церемония вручения знаков и удостоверений «Мастер спорта России» и ВФСК «ГТО», приуроченная к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участников приветствовала заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина.

«День Победы 1945 года – священная дата, символ несгибаемой воли, выносливости и крепости духа нашего народа. Именно эти качества воспитывает спорт. Сегодня мы чествуем сильнейших атлетов Мурманской области. Вручение знаков «Мастер спорта России» – признание вашего упорства, многолетних трудов и побед. И стоит отметить, что мастерство уверенно растет. В 2025 году обладателями звания стали 19 северян, годом ранее их было 12. Дорогие друзья! Будьте примером, занимайтесь спортом сами и приобщайте к нему своих детей, друзей, коллег», – обратилась к участникам встречи вице-губернатор.

На церемонии были вручены знаки и удостоверения «Мастер спорта России» по санному и ездовому спорту, художественной гимнастике и самбо. Среди самбистов одно из званий «Мастер спорта России» присвоено Салавату Сапарову – ветерану боевых действий, выполнявшему специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики в 2021 году.

Сенатор Российской Федерации, посол ГТО в Мурманской области Лариса Круглова вручила жителям Мурманской области удостоверения и золотые знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Среди отличившихся – мастер спорта России по санному спорту Екатерина Гук, участник СВО, сотрудник Управления Росгвардии по Мурманской области Сергей Амиров и кандидаты в мастера спорта по дзюдо Егор Палагин и Анфиса Чернова.

С момента возрождения комплекса ГТО в Мурманской области на сайте движения зарегистрировались более 52 тысяч жителей, 23 тысячи из них выполнили нормативы на знаки отличия.

Как отмечает региональное Министерство спорта, поддержка спорта в регионе активно осуществляется в рамках народной программы «На Севере – жить!». По итогам 2025 года Мурманская область вошла в десятку регионов-лидеров России по развитию спорта. При составлении рейтинга учитывались уровень обеспеченности спортивными сооружениями, доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, сроки ввода спортобъектов и другие показатели.

