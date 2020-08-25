Сильные дожди приходят в Мурманскую область

Как сообщает Мурманское УГМС, 25 и 26 августа Кольский полуостров будет находиться под влиянием южной периферии циклона, расположенного в Баренцевом море, в этот период по Мурманской области ожидается относительно тёплая погода, местами пройдут дожди. В дальнейшем циклон, формирующийся на севере европейской части России, сместится в северном направлении на территорию Кольского полуострова, поэтому 27 августа в нашем регионе ожидаются сильные дожди, усиление северного ветра и понижение температуры воздуха.

Сегодня, 25 августа, будет облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди, ночью и утром туман. Ветер ночью северо-западный слабый, днём юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +14+19º.