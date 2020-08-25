Мурманская область. Арктика (16+)25.08.20 07:00
Сильные дожди приходят в Мурманскую область
Как сообщает Мурманское УГМС, 25 и 26 августа Кольский полуостров будет находиться под влиянием южной периферии циклона, расположенного в Баренцевом море, в этот период по Мурманской области ожидается относительно тёплая погода, местами пройдут дожди. В дальнейшем циклон, формирующийся на севере европейской части России, сместится в северном направлении на территорию Кольского полуострова, поэтому 27 августа в нашем регионе ожидаются сильные дожди, усиление северного ветра и понижение температуры воздуха.
Сегодня, 25 августа, будет облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди, ночью и утром туман. Ветер ночью северо-западный слабый, днём юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +14+19º.
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Последние комментарии
Денис
20.08.20 12:17
Прохожу службу в этом подразделении с июня 1998 года. Могу сказать, что работой очень доволен, хороший сплоченный коллектив, всегда подлежат в трудную минуту. Те, кто хочет служить в этом подразделени
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Максим
19.08.20 01:28
Большего бреда давно не читал, оптовая цена у нас что, выше розничной?!!))) *** Максим, обратите внимание на то, что цена бензина на АЗС дана за литр, а оптовые цены указаны за тонну. Редакция.
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Светлана
17.08.20 16:15
Совсем запутались в России с пандемией. Только ниже ТАСС пишет о том, что учителей заставят проводить уроки в медмасках, а наши чиновники из Минобра говорят, что занятия они будут проводить с детишка
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