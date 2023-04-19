«Сильные идеи для нового времени»: в рамках регионального трека форума состоялась стратсессия по генерации проектов развития Мурманской области

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 17 апреля в Мурманске состоялась стратегическая сессия по генерации новых идей и прорывных проектов для развития региона в рамках регионального трека ежегодного форума «Сильные идеи для нового времени».

Форум организует Агентство стратегических инициатив и фонд «Росконгресс» по поручению Президента Российской Федерации.

Организатором стратегической сессии выступило Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области.

Участие в мероприятии приняли более 70 экспертов из различных отраслей: сотрудники органов власти, органов местного самоуправления, общественные деятели, представители различных организаций, предприниматели, научные сотрудники.

«Столь широкий и разнообразный круг участников позволит с успехом достичь главной цели стратегической сессии – сгенерировать идеи и упаковать их в конкретные проекты, направленные на позитивные преобразования различных сторон жизни», – отметила в приветственном слове первый заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Лящук.

Работа в рамках стратсессии велась по шести направлениям: «Национальная социальная инициатива», «Национальная кадровая инициатива», «Национальная экологическая инициатива», «Национальная технологическая инициатива», «Предпринимательство» и «Цифровые сервисы».

Модератором выступила общественный представитель Агентства стратегических инициатив по направлению «Предпринимательство и технологии», эксперт форума «Сильные идеи для нового времени» Ольга Буч.

По итогам обсуждений участниками представлены 23 идеи. Среди них: «Организация семейного санаторно-курортного лечения», «Льготная ипотека для жителей Заполярья», «Доступность медицинской помощи независимо от места проживания», «Заполярный контракт», «Известность в профессии», «Профспецназ», «Чистая совесть», «Экологическое воспитание», «АгроАрктика», «Цифровая гигиена», «МФЦ вместо нотариуса», «Социальная гостиница», «Личный медицинский кабинет пациента», «Сопки.Плюс», «Привлекательное Заполярье», «Первая помощь молодым родителям», «Лоты для спонсоров» и другие.

Выработанные идеи будут размещены на крауд-платформе форума.

Далее проекты пройдут экспертную оценку в Агентстве стратегических инициатив, по итогам которой будет отобрано топ-100 идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей развития до 2030 года.

Важно, что до 26 апреля любой гражданин России, имеющий инициативное предложение по развитию региона или страны, может разместить свою идею на платформе и стать создателем уникального проекта, получившего поддержку Президента Российской Федерации Владимира Путина. Отметим, время, затрачиваемое на ввод идеи на платформе, занимает, как правило, не более 15 минут, сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru