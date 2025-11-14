Сильный ветер сохранится в регионе в ближайшие несколько суток

Сегодня на совещании у главы региона руководитель Мурманского УГМС Оксана Чаус отметила, что в ближайшие несколько суток в Мурманской области сохранится сильный ветер. Прогноз погоды в регионе сейчас определяет активный циклон, который смещается с юга Норвежского моря в северо-восточном направлении через территорию всего Кольского полуострова в Баренцево море.

«В Мурманске на ближайшие и последующие сутки мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, ночью снег, днём – небольшой снег. Ветер северо-западный в порывах до 24 метров в секунду. В градации опасного явления ветер должен закончиться где-то к 15 часам. По области чуть позже, примерно в 18-20 часов в градации опасного явления. Дальше останется неблагоприятное явление – до 24 метров в секунду. Метель сохраняется. По городу температура воздуха минус 4 – минус 6 градусов в течение суток, гололедица, местами сильная», – сообщила руководитель ведомства.

Завтра днём по Мурманской области ожидают небольшой, местами умеренный снег, ветер северо-западный – западный. От северных границ региона до широты Мончегорска продолжит сохраняться ветер до 24 метров в секунду, метели, температура воздуха минус 3-8 градусов в течение суток, местами при прояснениях до минус 13. На юге области ветер 9-14 метров в секунду.

«Резкие перепады температуры обязательно нужно учесть всем службам, особенно энергетикам, дорожникам. Сохранится сильная гололедица», – отметила Оксана Чаус.

16 ноября на крайнем севере сохранится ветер в порывах до 15-18 метров в секунду. Снег зарядами, метель. Температура воздуха минус 4-9 градусов, при прояснениях в центральных и южных районах до минус 14-18 градусов. Гололедица.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557066/#&gid=1&pid=1