Сильный ветер ускорил дрейф станции «Северный полюс-42»

Как сообщают сотрудники ААНИИ, несколько дней назад в районе дрейфующей станции «Северный полюс-42» температура воздуха поднялась с −34°C до −4,8°C.

Потепление сопровождалось порывами ветра до 20 м/с, что ускорило дрейф — станция за сутки сместилась более чем на 22 км.

Сейчас ветер стих, и участники экспедиции продолжают работу в ледовом научном лагере.

Фото и видео (Олег СТРИБНЫЙ, ААНИИ): https://vk.com/video-165713521_456239892