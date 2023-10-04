Силы и средства гражданской обороны отрабатывают действия на практике

4 октября этого года в нашей стране отмечается 91-я годовщина со дня образования гражданской обороны. Накануне Дня гражданской обороны во всех федеральных органах исполнительной власти и субъектах Российской Федерации под руководством МЧС России проводилась штабная тренировка по гражданской обороне. Старт мероприятию дал глава МЧС России Александр Куренков в подмосковном Жуковском.

«Государство уделяет особое внимание вопросам безопасности граждан. Поэтому выполнение мероприятий гражданской обороны на сегодняшний день является одной из наиболее актуальных задач. Главная цель тренировки – это проверка нашей готовности к действиям по предназначению. Важно отработать все задачи, в том числе вопросы оповещения и информирования населения», – сказал Александр Куренков.

В каждом субъекте моделируется наиболее сложная обстановка с учётом рисков чрезвычайных ситуаций. Участниками отрабатываются различные задачи в ходе штабной работы и практических действий. Сценарии мероприятий включают проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, эвакуацию населения из зоны ЧС, строевые смотры личного состава и техники. При этом особое внимание уделяется всесторонней оценке обстановки и правильности принятия решений органами управления.

Глава МЧС России оценил действия сил и средств в Подмосковье. Вместе с ним за практическими мероприятиями наблюдали заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Юрий Воробьев и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особое внимание следует обратить на проблемы, которые будут выявлены по итогам тренировки. После их анализа в планы гражданской обороны будут внесены необходимые корректировки», – отметил глава МЧС России.

«В ходе штабной тренировки участники отрабатывают действия аварийного реагирования по защите персонала и населения. В Заполярье задействовано свыше 4 тысяч человек и 500 единиц техники. Помимо отработки практических действий, в правительстве Мурманской области состоялось заседание под руководством заместителя губернатора – министра региональной безопасности Артёма Долгова», – пояснил начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области Руслан Назаров.

Фото: https://gov-murman.ru