Силы и войска Северного флота выполняют задачи боевой подготовки в штормовых условиях

Продолжающийся несколько дней в Баренцевом море шестибальный шторм внёс коррективы в планы боевой подготовки сил Северного флота. Корабли, обладающие ограниченной мореходностью, а также катера были укрыты в пунктах базирования. Их экипажи в настоящее время занимаются базовой подготовкой, проводят занятия на материальной части, обслуживают вооружение кораблей и технические средства.

В штормовых условиях Баренцева моря действуют несколько экипажей атомных подводных лодок разных соединений подводных сил Северного флота. Они продолжают отрабатывать задачи курса боевой подготовки в подводном положении.

Полёты авиации осуществляются с отдельных аэродромов объединения ВВС и ПВО Северного флота на Кольском полуострове с дооценкой метеорологических условий.

Боевая подготовка личного состава сухопутных и береговых войск Северного флота проходит в учебных центрах, расположенных в пунктах постоянной дислокации.

По прогнозам гидрометеорологического центра Северного флота, улучшение погодных условий на Кольском полуострове и в Баренцевом море ожидается через несколько дней.