Силы и войска Северного флота, задействованные в учении по разрешению кризисных ситуаций в Арктике, вернулись в пункты постоянной дислокации

Боевые корабли, подводные лодки, суда обеспечения, а также подразделения береговых частей и войск ПВО Северного флота, задействованные в практических мероприятиях межвидового командно-штабного учения по разрешению кризисных ситуаций в Арктике, которое прошло на Северном флоте под общим руководством Главнокомандующего ВМФ возвратились в свои базы и пункты постоянной дислокации.

В отработке задач в Баренцевом море было задействовано более 20 кораблей и судов Кольской флотилии разнородных сил, подводных сил, дивизии ракетных кораблей и вспомогательного флота.

Одновременно в море действовали две корабельные тральные группы в составе морского тральщика «Владимир Гуманенко», базовых тральщиков «Коломна», «Ельня», «Ядрин» и «Соловецкий юнга», корабельная ударная группа в составе малых ракетных кораблей «Айсберг» и «Рассвет», корабельная поисково-ударная группа в составе малых противолодочных кораблей «Снежногорск», «Брест» и «Юнга», а также подводные лодки и фрегат «Адмирал флота Касатонов». На завершающем этапе КШУ в море вышел большой десантный корабль «Иван Грен».

По оценке, данной главнокомандующим ВМФ России адмиралом Николаем Евменовым, воины-североморцы успешно справились с поставленными задачами первого межвидового командно-штабного учения по разрешению кризисных ситуаций в Арктике.

Как сообщает пресс-служба СФ, в настоящее время силы и войска Северного флота переведены на повседневный режим службы. Личный состав приступил к подготовке к праздничным мероприятиям, посвящённым 76-годовщине Победы советского народа над гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне.