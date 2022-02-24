Силы и войска Северного флота занимаются плановой боевой подготовкой на полигонах в Мурманской области и в Баренцевом море

Экипажи кораблей, подводных лодок, личный состав армии ВВС и ПВО, береговые войска Северного флота продолжают плановую боевую учёбу на полигонах в Мурманской области и в Баренцевом море.

Боевые упражнения по контрольному поиску мин в морских полигонах боевой подготовки отработали базовые тральщики «Ядрин» и «Ельня». Малый противолодочный корабль «Брест» выполнил задачи по противовоздушной обороне минно-тральной группы.

Большой противолодочный корабль «Североморск» вышел в Баренцево море на отработку задач курса боевой подготовки надводного корабля. Также его экипаж отработает взаимодействие с противолодочной авиацией. Кроме того, в Баренцевом море экипаж большого десантного корабля «Иван Грен» проведет учение с вертолётами палубного базирования Ка-27.

Как сообщает пресс-служба СФ, морская пехота и мотострелковые соединения продолжают этап боевой подготовки на военных полигонах и учебных центрах в районах постоянной дислокации в Мурманской области. Морские пехотинцы и мотострелки отрабатывают тактику действий в условиях Крайнего Севера и Арктики в составе взводов с выполнением стрельб из штатного вооружения.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12410571@egNews