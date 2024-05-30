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Мурманская область. Арктика (16+)30.05.24 09:30

Силы Кольской флотилии приступили к учению по охране пунктов базирования Северного флота

Группировка охраны районов базирования и защиты морских коммуникаций Кольской флотилии разнородных сил приступила к проведению планового зачётного тактического учения.

В ходе данного учения будут отрабатываться вопросы по обеспечению охраны районов базирования, защите морских коммуникаций и объектов морской экономической деятельности Российской Федерации в прибрежных морях силами Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

К учению привлекаются корабли соединения охраны водного района, а также подразделения береговой ракетной бригады.

29 мая две корабельные минно-тральные группы обеспечили выход корабельных сил объединения из пунктов базирования, которые обозначал малый ракетный корабль «Рассвет». В составе корабельных минно-тральных групп действовали морской тральщик «Владимир Гуманенко», базовые тральщики «Ядрин», «Котельнич» и «Коломна».

В рамках проводимого учения корабельные минно-тральные группы, используя весь комплекс противоминного вооружения - гидроакустические станции поиска якорных и донных мин и различного вида тралы – обеспечили безопасный выход по судоходному фарватеру из пунктов базирования надводным кораблям и подводным лодкам.

На следующем этапе учения отрабатывалось взаимодействие между ударными корабельными силами и дивизионом берегового ракетного комплекса «Бал», развернутого в позиционном районе на побережье Баренцева моря. Североморцы провели тренировку по нанесению совместного ракетного по корабельной группировке условного противника, действующей в Баренцевом море.

Как уточняет пресс-служба Северного флота, ракетные стрельбы боевыми расчётами малого ракетного корабля «Рассвет» и берегового ракетного комплекса «Бал» были выполнены способом компьютерного моделирования без практических ракетных пусков.

 

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12514681@egNews

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