Силы поисково-спасательного обеспечения Северного флота провели учение по оказанию различных видов помощи условно аварийным судам в Баренцевом море

В учении были задействованы спасательное судно «Георгий Титов» с глубоководным спасательным аппаратом АС-34 на борту, спасательно-буксирное судно «Памир», другие суда из состава аварийно-спасательного отряда, гидрографические суда и катера, корабли Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

На отдельных этапах применялась противолодочная и поисково-спасательная авиация из состава дежурных сил ПСО смешанного авиационного корпуса Северного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, в ходе учения силы поисково-спасательного обеспечения Северного флота отработали ряд задач по поиску затонувшего объекта, спасанию людей, терпящих бедствие на поверхности моря и оказанию помощи условно аварийному крупнотоннажному высокобортному судну, получившему повреждения от воздействия беспилотного летательного аппарата.

Спасательные учения на Северном флоте проводятся регулярно. В ходе них личный состав сил ПСО совершенствует профессиональные навыки по разрешению различных аварийных и кризисных ситуаций в море.

