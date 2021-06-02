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Мурманская область. Арктика (16+)02.06.21 17:45

Силы поисково-спасательного обеспечения Северного флота вышли в Баренцево море для участия в международном учении «Баренц-2021»

Сегодня силы поисково-спасательного обеспечения Северного флота направились в заданный район Баренцева моря для участия в совместном российско-норвежском учении «Баренц-2021».

Основные цели учения - отработка совместных действий при поиске и спасании терпящих бедствие на море людей, предотвращение загрязнения нефтепродуктами морской акватории в условиях интенсивного промышленного освоения Арктики.

Северный флот на учении будут представлять спасательное буксирное судно «Николай Чикер», самолёт Ил-38 и вертолёт Ка-27.

От российской стороны в международном учении также примут участие силы и средства мурманских филиалов морского спасательно-координационного центра «Администрация морских портов Западной Арктики», «Морской спасательной службы Росморречфлота», «Государственной корпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации», «Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ» и пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району.

С норвежской стороны в учении задействованы корабли, суда, самолёты объединенного спасательно-координационного центра Северной Норвегии, береговой администрации, береговой охраны ВМС, базовой патрульной авиации ВВС, а также силы и средства центров и службы контроля воздушного пространства «AVINOR».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в  этом году общее руководство учением будет осуществлять норвежская сторона. «Баренц» – это единственное учение сил поисково-спасательного обеспечения, которое проводится Россией и Норвегией в Арктическом регионе на ежегодной основе. Оно проходит в соответствии с межправительственным соглашением между Россией и Норвегией о сотрудничестве при поиске пропавших без вести и спасении терпящих бедствие людей на Баренцевом море от 4 октября 1995 года. Руководство учениями поочередно осуществляют как российская сторона, так и норвежская.

 

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