Силы поисково-спасательного обеспечения Северного флота вышли в море для проведения учения

Вчера в Баренцево море вышли силы поисково-спасательного обеспечения (ПСО) Северного флота для проведения планового учения по оказанию помощи условно аварийной подводной лодке.

В учении задействованы спасательное судно «Георгий Титов» с глубоководным спасательным аппаратом АС-34 на борту, водолазное судно «ВМ-277», морские и рейдовые буксиры, а также ряд кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, в ом числе и дизель-электрическая подводная лодка.

К определенным этапам учения будет привлекаться авиация армии ВВС и ПВО – противолодочный самолёт Ил-38 и поисково-спасательный вертолёт Ка-27.

В ходе учения, которое продлится несколько дней, будет отработан весь комплекс мероприятий, проводимых в случае возникновения нештатной ситуации на подводной лодке в море, от организации поиска условно аварийного объекта до эвакуации с него экипажа и оказания пострадавшим первой медицинской помощи.

Как сообщает пресс-служба СФ, учения по спасению на море на Северном флоте проводятся регулярно. В ходе таких учений личный состав сил поисково-спасательного обеспечения совершенствует свои профессиональные навыки по разрешению различных аварийных и кризисных ситуаций.